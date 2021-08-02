Эксперты назвали признаки финансовой пирамиды

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Специалисты рассказали о признаках финансовых пирамид, а также о мерах, которые необходимо принять в случае потери средств от действий мошенников.
Эксперты назвали признаки финансовой пирамиды
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Финансовая пирамида — это система, где инвесторы получают доход за счёт взносов новых участников, пояснил эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман.

Первым и основным признаком пирамиды является обещание быстрой и высокой доходности с низким риском или его отсутствием.

Кроме того, по словам основателя цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Венеры Шайдуллиной, главными признаками, отличающими пирамиду от других финансовых проектов, среди прочих являются отсутствие лицензии Банка России на осуществление финансовой деятельности, непрозрачность системы вложений, обещание прибыли за счёт привлечения новых вкладчиков и невозврат денежных средств по первому требованию.

Еще один фактор, указывающий на мошенническую схему, — агрессивный маркетинг в СМИ и интернете.

Так, прежде чем принять решение о вступлении в подобную организацию, нужно постараться проверить её.

Если вы всё же стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в полицию с заявлением, приложив все доказательства совершённого преступления.

«Если данные мошенников известны, направить претензию с требованием о возврате денежных средств, а в случае отказа в удовлетворении требования — обратиться с исковым заявлением в суд. Параллельно следует сообщить о существовании пирамиды Банку России», — объяснила Шайдуллина.

Однако, по словам Файнмана, вероятность того, что преступников удастся привлечь к ответственности, очень низкая — как правило, они заранее тщательно продумывают все комбинации и пути отхода.

Как ранее сообщало ФАН, в Прикамье вынесли приговор обвиняемому в организации финансовой пирамиды.

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