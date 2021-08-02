В Петербурге рассказали о проекте по развитию частных трамваев

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов рассказал о том, как город планирует развивать систему частных трамваев.
В Петербурге рассказали о проекте по развитию частных трамваев
  • globallookpress.com

Об этом он рассказал в беседе с «Петербургским дневником».

В городе уже существует трамвай «Чижик» — пример государственно-частного партнёрства (ГЧП) в сфере общественного транспорта, напомнил Соколов.

«Это, кстати, усиливает статус нашего города как столицы государственно-частного партнёрства России», — уточнил он.

При этом, по его словам, власти понимают, насколько важно развитие транспортных проектов в удалённых от центра районах, и готовы к применению механизма ГЧП для транспортной связи Шушар и района Славянка.

Так, в 2019 году городом было подписано соответствующее концессионное соглашение по созданию новой линии протяжённостью около 20 км, по мощности сопоставимой с «Чижиком».

Планируется, что по этой линии будет курсировать 22 низкопольных современных трамвая.

«Сегодня мы разбили проект на два этапа. И для того чтобы прежде всего обеспечить жителей Шушар, готовимся к вводу в эксплуатацию первой очереди и открытию движения в 2023 году», — заключил Соколов. 

Как ранее сообщал портал RIA56, в Оренбурге на ремонт дорог по нацпроекту выделен 1,58 млрд рублей в 2021 году.

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