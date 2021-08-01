В КБР в альплагере 180 человек заблокированы после схода селя
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.
«Сообщение поступило в 21:10 мск воскресенья. В альплагере находятся 180 человек, из них десять — дети», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по расчистке автодороги начнутся в 06:00 понедельника силами местной администрации. Ориентировочное время завершения восстановительных работ — 18:00 понедельника.
Уточняется, что в альплагере имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания.