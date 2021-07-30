Минпромторг подтвердил гибель одного человека при пожаре на химкомбинате в Ростовской области

Короткая ссылка
В Минпромторге заявили, что в результате пожара на ФКП «Комбинат «Каменский» в Ростовской области погиб один из семи пострадавших.
Минпромторг подтвердил гибель одного человека при пожаре на химкомбинате в Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В результате инцидента ожоги получили семь человек. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. К сожалению, один человек скончался», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что семьям пострадавших и погибшего будет оказана вся предусмотренная законом помощь и денежная компенсация.

Комиссия Минпромторга выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее «Газета.Ru» писала, что 29 июля на ФКП «Комбинат «Каменский» в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить