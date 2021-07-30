Минпромторг подтвердил гибель одного человека при пожаре на химкомбинате в Ростовской области

В Минпромторге заявили, что в результате пожара на ФКП «Комбинат «Каменский» в Ростовской области погиб один из семи пострадавших.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В результате инцидента ожоги получили семь человек. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. К сожалению, один человек скончался», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что семьям пострадавших и погибшего будет оказана вся предусмотренная законом помощь и денежная компенсация.

Комиссия Минпромторга выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее «Газета.Ru» писала, что 29 июля на ФКП «Комбинат «Каменский» в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен.