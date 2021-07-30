Глава Карелии сообщил об отмене режима ЧС в регионе

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Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» об отмене режима ЧС в регионе.
Глава Карелии сообщил об отмене режима ЧС в регионе
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Друзья, с сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии», — заявил он.

Глава региона рассказал, что «ситуация с лесными пожарами стабилизировалась, локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населённым пунктам, новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет».

«Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды. Отменено действие режима чрезвычайной ситуации в Суоярвском, Сегежском районах и в Эссойльском сельском поселении. Всё это позволяет нам снять режим ЧС на всей территории республики. Однако обращаю ваше внимание, что в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня», — заявил Парфенчиков.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

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