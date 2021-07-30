В Карелии рассказали о ситуации с лесными пожарами

Короткая ссылка
В Карелии сообщили, что в настоящее время в регионе «действуют 13 лесных пожаров на площади 13 919 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Суоярвском районах».
В Карелии рассказали о ситуации с лесными пожарами
  • © РИА Новости / Илья Тимин

Об этом сообщается на официальной странице Республики Карелия в соцсети «ВКонтакте».

«10 пожаров на площади 13 670 га локализованы. Увеличение общей площади возгораний произошло в том числе за счёт проведения встречного отжига на лесных пожарах, действующих в Пряжинском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «к тушению привлечены более 550 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, ФБУ «Авиалесоохрана», а также специалисты из Архангельской и Мурманской областей и около 100 единиц техники».

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить