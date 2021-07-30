В Карелии рассказали о ситуации с лесными пожарами

В Карелии сообщили, что в настоящее время в регионе «действуют 13 лесных пожаров на площади 13 919 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Суоярвском районах».

Об этом сообщается на официальной странице Республики Карелия в соцсети «ВКонтакте».

«10 пожаров на площади 13 670 га локализованы. Увеличение общей площади возгораний произошло в том числе за счёт проведения встречного отжига на лесных пожарах, действующих в Пряжинском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «к тушению привлечены более 550 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, ФБУ «Авиалесоохрана», а также специалисты из Архангельской и Мурманской областей и около 100 единиц техники».

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.