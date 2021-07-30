Эксперт рассказал об ошибках при выборе ноутбука

Руководитель бизнеса кибербезопасности Tet (ранее Lattelecom) Артур Филатов рассказал, что при выборе ноутбука многие пользователи отдают предпочтение наиболее известным брендам на рынке, что вынуждает их переплачивать до 50% от стоимости устройства.

Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru».

«За стоимость ноутбука от раскрученного бренда можно купить более мощный и долговечный гаджет, произведённый чуть менее известной компанией», — говорит эксперт.

По словам Филатова, важно помнить, что попытка сэкономить и приобрести устройство более низкой ценовой категории, но от топового бренда связана с большим количеством компромиссов, например таким, как сниженная производительность.

Как ранее сообщали «Известия», четверть россиян продают подержанные гаджеты через соцсети.