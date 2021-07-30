Эксперт рассказал об ошибках при выборе ноутбука

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Руководитель бизнеса кибербезопасности Tet (ранее Lattelecom) Артур Филатов рассказал, что при выборе ноутбука многие пользователи отдают предпочтение наиболее известным брендам на рынке, что вынуждает их переплачивать до 50% от стоимости устройства.
Эксперт рассказал об ошибках при выборе ноутбука
  • Pixabay

Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru».

«За стоимость ноутбука от раскрученного бренда можно купить более мощный и долговечный гаджет, произведённый чуть менее известной компанией», — говорит эксперт.

По словам Филатова, важно помнить, что попытка сэкономить и приобрести устройство более низкой ценовой категории, но от топового бренда связана с большим количеством компромиссов, например таким, как сниженная производительность.

Как ранее сообщали «Известия», четверть россиян продают подержанные гаджеты через соцсети.

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