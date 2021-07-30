Эксперт рассказал об ошибках при выборе ноутбука
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Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru».
«За стоимость ноутбука от раскрученного бренда можно купить более мощный и долговечный гаджет, произведённый чуть менее известной компанией», — говорит эксперт.
По словам Филатова, важно помнить, что попытка сэкономить и приобрести устройство более низкой ценовой категории, но от топового бренда связана с большим количеством компромиссов, например таким, как сниженная производительность.
Как ранее сообщали «Известия», четверть россиян продают подержанные гаджеты через соцсети.