Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму для обеспечения надёжной подачи питьевой воды.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«В ускоренном порядке продолжатся работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в Крыму. На реконструкцию и капитальный ремонт водоводов выделим свыше 2 млрд рублей», — сказал глава правительства.

Премьер добавил, что рассчитывает на то, что это финансирование позволит в короткие сроки обеспечить надёжную подачу питьевой воды жителям ряда районов Крыма.

Как ранее передавало агентство «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что для нужд Симферополя и Алушты могут построить два дополнительных водохранилища.