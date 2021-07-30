Правительство выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«В ускоренном порядке продолжатся работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в Крыму. На реконструкцию и капитальный ремонт водоводов выделим свыше 2 млрд рублей», — сказал глава правительства.
Премьер добавил, что рассчитывает на то, что это финансирование позволит в короткие сроки обеспечить надёжную подачу питьевой воды жителям ряда районов Крыма.
Как ранее передавало агентство «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что для нужд Симферополя и Алушты могут построить два дополнительных водохранилища.