Число пользователей на портале поставщиков превысило 22 тысячи

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что число физлиц, зарегистрированных на портале поставщиков, за полгода выросло на треть и достигло 22,4 тыс.

Об этом сообщает НСН.

«Это в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2019 года. С начала этого года с физическими лицами заказчики заключили более 630 контрактов на общую сумму более 70 млн рублей. Чтобы стать поставщиком, достаточно пройти бесплатную регистрацию на портале и иметь усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись», — отметил он.

Ефимов уточнил, что средняя сумма контракта с физлицами составила 111,1 тыс. рублей.

Чаще всего у этой категории поставщиков приобретают консалтинговые и образовательные услуги, а также услуги в сфере культуры и искусства.

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