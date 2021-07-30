Число пользователей на портале поставщиков превысило 22 тысячи

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что число физлиц, зарегистрированных на портале поставщиков, за полгода выросло на треть и достигло 22,4 тыс.
Число пользователей на портале поставщиков превысило 22 тысячи
  • ©mos.ru

Об этом сообщает НСН.

«Это в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2019 года. С начала этого года с физическими лицами заказчики заключили более 630 контрактов на общую сумму более 70 млн рублей. Чтобы стать поставщиком, достаточно пройти бесплатную регистрацию на портале и иметь усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись», — отметил он.

Ефимов уточнил, что средняя сумма контракта с физлицами составила 111,1 тыс. рублей.

Чаще всего у этой категории поставщиков приобретают консалтинговые и образовательные услуги, а также услуги в сфере культуры и искусства.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить