В Казани возбуждено уголовное дело по факту падения ребёнка в люк

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В Казани возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после того, как ребёнок 2018 года рождения упал в люк у дома по улице Чуйкова. Как уточняется, пострадавший был срочно госпитализирован и сейчас находится в реанимации ДРКБ.
В Казани возбуждено уголовное дело по факту падения ребёнка в люк
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

По предварительным данным, 29 июля во время игры ребёнок наступил на ненадлежащим образом закрытый люк, крышка перевернулась, ребёнок упал вниз.

Информацию о происшествии удалось выявить при мониторинге СМИ, уточнил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Как передавал ранее «Новый Севастополь», в Крыму организовали проверку по факту травмирования девочки на батуте в детском парке.

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