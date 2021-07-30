В Казани возбуждено уголовное дело по факту падения ребёнка в люк
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
По предварительным данным, 29 июля во время игры ребёнок наступил на ненадлежащим образом закрытый люк, крышка перевернулась, ребёнок упал вниз.
Информацию о происшествии удалось выявить при мониторинге СМИ, уточнил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Как передавал ранее «Новый Севастополь», в Крыму организовали проверку по факту травмирования девочки на батуте в детском парке.