В Казани возбуждено уголовное дело по факту падения ребёнка в люк

В Казани возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после того, как ребёнок 2018 года рождения упал в люк у дома по улице Чуйкова. Как уточняется, пострадавший был срочно госпитализирован и сейчас находится в реанимации ДРКБ.

РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время». По предварительным данным, 29 июля во время игры ребёнок наступил на ненадлежащим образом закрытый люк, крышка перевернулась, ребёнок упал вниз. Информацию о происшествии удалось выявить при мониторинге СМИ, уточнил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Как передавал ранее «Новый Севастополь», в Крыму организовали проверку по факту травмирования девочки на батуте в детском парке.