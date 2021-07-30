Услугами портала «Малый бизнес Москвы» за полгода воспользовались более 26 тысяч раз
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Об этом сообщает НСН.
Самыми популярными услугами стали запись в бесплатный коворкинг, интерактивный помощник и проверка контрагентов.
«Помимо услуг и сервисов, на портале mbm.mos.ru разрабатывают информационные онлайн-проекты в помощь тем, кто решил открыть и развивать своё дело», — добавила Сергунина.
За 2,5 месяца услугами проекта воспользовались более 6 тыс. посетителей.
Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».