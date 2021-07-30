Услугами портала «Малый бизнес Москвы» за полгода воспользовались более 26 тысяч раз

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Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что столичные предприниматели воспользовались сервисом портала ГБУ «Малый бизнес Москвы» более 26 тыс. раз за первую половину 2021 года.
Услугами портала «Малый бизнес Москвы» за полгода воспользовались более 26 тысяч раз
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

Самыми популярными услугами стали запись в бесплатный коворкинг, интерактивный помощник и проверка контрагентов.

«Помимо услуг и сервисов, на портале mbm.mos.ru разрабатывают информационные онлайн-проекты в помощь тем, кто решил открыть и развивать своё дело», — добавила Сергунина.

За 2,5 месяца услугами проекта воспользовались более 6 тыс. посетителей.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».

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