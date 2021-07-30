В Свердловской области квартиры в новостройках подорожали на 21% за год

Цены на квартиры в новостройках Свердловской области за год увеличились на 21%. Как отмечается, средняя стоимость 1 кв. м превысила 83 тыс. рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующий отчёт Росстата.

«Средняя цена на первичном рынке жилья в Свердловской области — 83 500 рублей за кв. м. Квартиры среднего качества — 74 120 рублей, улучшенного качества — 82 940 рублей, элитные — 119 490 рублей», — говорится в аналитике.

В то же время на вторичном рынке жильё подорожало на 16%. Средняя стоимость 1 кв. м. в таких домах достигла 75 310 рублей.

В Екатеринбурге за полгода квартиры на вторичном рынке подорожали на 6,2%.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.