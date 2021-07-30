Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что первая партия воды добыта под Азовским морем.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Сегодня нам доложили, что с территории Азовского моря первую партию воды добыли, сейчас её состояние проверяют. Мы точно нашли воду на глубине 100 м», — сказал он.

По словам российского вице-премьера, теперь необходимо выяснить, пригодна ли эта вода для питья и в каком объёме планируется её добывать в дальнейшем. Первую партию отправили в Москву для исследования.

Хуснуллин добавил, что в ближайшее время будут пробурены дополнительные скважины, а в Азовское море направят судно для проведения геологоразведки.