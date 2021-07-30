Хуснуллин сообщил, что первая партия воды добыта под Азовским морем

Короткая ссылка
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что первая партия воды добыта под Азовским морем.
Хуснуллин сообщил, что первая партия воды добыта под Азовским морем
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Сегодня нам доложили, что с территории Азовского моря первую партию воды добыли, сейчас её состояние проверяют. Мы точно нашли воду на глубине 100 м», — сказал он.

По словам российского вице-премьера, теперь необходимо выяснить, пригодна ли эта вода для питья и в каком объёме планируется её добывать в дальнейшем. Первую партию отправили в Москву для исследования.

Хуснуллин добавил, что в ближайшее время будут пробурены дополнительные скважины, а в Азовское море направят судно для проведения геологоразведки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить