Хуснуллин сообщил, что первая партия воды добыта под Азовским морем
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Об этом сообщает «Крыминформ».
«Сегодня нам доложили, что с территории Азовского моря первую партию воды добыли, сейчас её состояние проверяют. Мы точно нашли воду на глубине 100 м», — сказал он.
По словам российского вице-премьера, теперь необходимо выяснить, пригодна ли эта вода для питья и в каком объёме планируется её добывать в дальнейшем. Первую партию отправили в Москву для исследования.
Хуснуллин добавил, что в ближайшее время будут пробурены дополнительные скважины, а в Азовское море направят судно для проведения геологоразведки.