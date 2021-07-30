В Челябинской области открывают новые базы для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В Челябинской области 30 июля в рамках городских стационаров открылись дополнительные базы для пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Челябинской области открывают новые базы для пациентов с COVID-19
  • © Илья Питалёв/РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

«С 30 июля на базах городской больницы №3 в Миассе (30 коек) и больницы в Верхнеуральске (210 коек) открываются госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При необходимости коечный фонд на госпитальных базах может быть развёрнут дополнительно», — заявили в ведомстве.

Также с 30 июля начал работу ещё один госпиталь в Магнитогорске, где под лечение пациентов с COVID-19 перепрофилировали роддом №1.

А с 28 июля новая база на 129 коек начала принимать пациентов в Еткуле.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук, профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить