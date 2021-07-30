В Челябинской области открывают новые базы для пациентов с COVID-19

В Челябинской области 30 июля в рамках городских стационаров открылись дополнительные базы для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

«С 30 июля на базах городской больницы №3 в Миассе (30 коек) и больницы в Верхнеуральске (210 коек) открываются госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При необходимости коечный фонд на госпитальных базах может быть развёрнут дополнительно», — заявили в ведомстве.

Также с 30 июля начал работу ещё один госпиталь в Магнитогорске, где под лечение пациентов с COVID-19 перепрофилировали роддом №1.

А с 28 июля новая база на 129 коек начала принимать пациентов в Еткуле.

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