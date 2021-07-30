Постановления о вакцинации сотрудников получили 240 организаций Татарстана
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
В соответствующих документах сказано, что контактные лица подлежат вакцинации от коронавируса.
Это означает, что, если в организации уже есть случай COVID-19, все близкие контакты должны отправиться на самоизоляцию, а остальные работники должны пройти вакцинацию от COVID-19.
Кроме того, Замалиева добавила, что возобновлять выдачу разрешений на работу общепита в республике после полуночи власти пока не планируют.
Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.