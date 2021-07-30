Постановления о вакцинации сотрудников получили 240 организаций Татарстана

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева сообщила, что постановление о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 240 организаций республики.
Постановления о вакцинации сотрудников получили 240 организаций Татарстана
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В соответствующих документах сказано, что контактные лица подлежат вакцинации от коронавируса.

Это означает, что, если в организации уже есть случай COVID-19, все близкие контакты должны отправиться на самоизоляцию, а остальные работники должны пройти вакцинацию от COVID-19.

Кроме того, Замалиева добавила, что возобновлять выдачу разрешений на работу общепита в республике после полуночи власти пока не планируют.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить