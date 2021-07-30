Постановления о вакцинации сотрудников получили 240 организаций Татарстана

Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева сообщила, что постановление о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 240 организаций республики.

Об этом сообщает «Реальное время».

В соответствующих документах сказано, что контактные лица подлежат вакцинации от коронавируса.

Это означает, что, если в организации уже есть случай COVID-19, все близкие контакты должны отправиться на самоизоляцию, а остальные работники должны пройти вакцинацию от COVID-19.

Кроме того, Замалиева добавила, что возобновлять выдачу разрешений на работу общепита в республике после полуночи власти пока не планируют.

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