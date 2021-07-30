В Москве продолжат проверять соблюдение масочного режима в транспорте

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Несмотря на отмену обязательного ношения перчаток в Москве, проверки масочного режима продолжатся.
В Москве продолжат проверять соблюдение масочного режима в транспорте
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок».

В учреждении отметили, что контролёры продолжат проверять соблюдение масочного режима пассажирами в наземном, железнодорожном транспорте и на всех участках метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. 

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается.

По его словам, количество вновь выявляемых случаев коронавируса снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.

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