В Москве продолжат проверять соблюдение масочного режима в транспорте
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок».
В учреждении отметили, что контролёры продолжат проверять соблюдение масочного режима пассажирами в наземном, железнодорожном транспорте и на всех участках метро.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается.
По его словам, количество вновь выявляемых случаев коронавируса снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.