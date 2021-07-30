В Хабаровском крае подвели итоги реализации нацпроекта «Жильё и городская среда»

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Итоги реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в I полугодии подвели в Хабаровском крае.
В Хабаровском крае подвели итоги реализации нацпроекта «Жильё и городская среда»
  • РИА Новости

Об этом пишет transsibinfo.com.

Как отмечается, в крае в эксплуатацию введено около 155 тыс. кв. м жилья: более 113 тыс. кв. м в многоквартирных зданиях и более 41 тыс. — в индивидуальных домах.

Это произошло благодаря комплексной и системной работе в строительной отрасли.

Кроме того, в регионе планируется возвести ещё до 3,7 млн кв. м жилья.

В Хабаровском крае стоит цель вводить 1 млн кв. м жилья в год, отметил глава региона Михаил Дегтярёв.

«Мы подошли к этому вопросу комплексно, чтобы строить и крупнопанельные дома, и кирпичные, и развивать индивидуальное жилищное строительство», — уточнил он.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.

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