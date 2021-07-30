Юрист дал рекомендации в случае перевода денег на фишинговом сайте

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Член Ассоциации юристов России Александр Обрывко рассказал, какие действия следует предпринять, если пользователь совершил транзакцию на фишинговом сайте.
Юрист дал рекомендации в случае перевода денег на фишинговом сайте
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Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

«Нелишним будет сделать скрины страниц левого сайта, включая страницу контактов. Кроме того, следует обратиться по контактным данным сайта с письменной претензией. Если сайт ещё есть, то написать на платформу, где он находится, с указанием, что он фальшивый. Если оплачена значительная сумма, то стоит обратиться к нотариусу за нотариальным обеспечением доказательств, где он засвидетельствует наличие такого сайта в интернете. В случае если мошенник известен, можно подать иск о возврате неосновательного обогащения — в зависимости от суммы в мировой или районный суд», — прокомментировал юрист.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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