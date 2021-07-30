Эксперт назвал отличия фишингового сайта от настоящего
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Число фишинговых страниц, копирующих сайты известных банков, заметно увеличилось. Как отличить поддельный сайт от реального, эксперт рассказал в беседе с «Известиями».
«Отличить настоящий сайт банка от липового можно сразу же по нескольким признакам. Во-первых, в адресной строке браузера домен будет написан с ошибкой или не соответствовать настоящему домену банка. Во-вторых, на сайте могут быть грамматические ошибки и «поехавший» дизайн. В-третьих, нужно посмотреть в свойствах страницы SSL-сертификат. Если его нет или он некорректный, то будет красный значок. Если всё с ним в порядке — то зелёный», — рассказывает Коростелёв.
Специалист советует пользователям не переходить по ссылкам из писем и сообщений, а напрямую заходить на сайт банка, набирая его название или домен в адресной строке браузера.
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