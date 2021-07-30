Эксперт назвал отличия фишингового сайта от настоящего

Руководитель отдела компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв рассказал, как отличить фишинговый сайт от настоящего.

Число фишинговых страниц, копирующих сайты известных банков, заметно увеличилось. Как отличить поддельный сайт от реального, эксперт рассказал в беседе с «Известиями».

«Отличить настоящий сайт банка от липового можно сразу же по нескольким признакам. Во-первых, в адресной строке браузера домен будет написан с ошибкой или не соответствовать настоящему домену банка. Во-вторых, на сайте могут быть грамматические ошибки и «поехавший» дизайн. В-третьих, нужно посмотреть в свойствах страницы SSL-сертификат. Если его нет или он некорректный, то будет красный значок. Если всё с ним в порядке — то зелёный», — рассказывает Коростелёв.

Специалист советует пользователям не переходить по ссылкам из писем и сообщений, а напрямую заходить на сайт банка, набирая его название или домен в адресной строке браузера.

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