В торговых центрах Петербурга возобновят работу фудкорты

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в ближайшее время подпишет постановление, позволяющее фудкортам в торговых центрах возобновить свою работу при условии соблюдения санитарных требований эпидбезопасности.

«Буквально завтра, уверен, я подпишу соответствующее постановление, которое разрешало бы открытие (фудкортов. — RT)», — передаёт Интерфакс заявление Беглова.

От отметил, что фудкорты будут работать только при соблюдении соответствующих санитарно-медицинских условий.

По его словам, сотрудники городской администрации и Роспотребнадзора вместе с работниками ресторанного бизнеса разработали новые правила, которые позволят фудкортам возобновить работу.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга заявил, что, благодаря высоким темпам вакцинации, в городе наметилась положительная тенденция в ситуации с коронавирусом.