В торговых центрах Петербурга возобновят работу фудкорты
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«Буквально завтра, уверен, я подпишу соответствующее постановление, которое разрешало бы открытие (фудкортов. — RT)», — передаёт Интерфакс заявление Беглова.
От отметил, что фудкорты будут работать только при соблюдении соответствующих санитарно-медицинских условий.
По его словам, сотрудники городской администрации и Роспотребнадзора вместе с работниками ресторанного бизнеса разработали новые правила, которые позволят фудкортам возобновить работу.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга заявил, что, благодаря высоким темпам вакцинации, в городе наметилась положительная тенденция в ситуации с коронавирусом.