Автоэксперт рассказал о перспективах развития каршеринга в России

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Автоэксперт Алексей Зубец рассказал о перспективах развития каршеринга в России.
Автоэксперт рассказал о перспективах развития каршеринга в России
  • РИА Новости

«Да, у такой аренды есть рынок, но, с моей точки зрения, не столь значительный. И расти он не будет, вернее, темпы роста будут небольшие. Там есть определённые сложности. В том числе ответственность за автомобиль», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, есть и преимущества, главное из которых в том, что каршеринг не привязан к пунктам сдачи и выдачи автомобиля, а по цене сопоставим с такси или дешевле.

Как считает Зубец, на данный момент каршеринг не может конкурировать с основной частью трафика.

Ранее депутат санкт-петербургского законодательного собрания Юрий Боков в беседе с Nation News оценил перспективы развития каршеринга и электронного транспорта в Санкт-Петербурге.

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