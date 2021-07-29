Средняя цена квадратного метра в новостройках России выросла на 21% за год

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Средняя цена 1 кв. м в новостройках России увеличилась на 21% за год.
Средняя цена квадратного метра в новостройках России выросла на 21% за год
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на отчёт на сайте Росстата.

В II квартале 2020 года 1 кв. м в новостройке в среднем стоил 73,4 тыс. рублей, в настоящее время показатель оценивается в 89 тыс. рублей.

Наиболее дорогие квартиры — в Северо-Западном и Центральном федеральном округах (140 тыс. и 108,5 тыс. рублей соответственно).

Самые бюджетные квартиры на первичном рынке можно найти в Северо-Кавказском федеральном округе, где 1 кв. м в среднем стоит 41,3 тыс. рублей.

В Москве 1 кв. м жилья в новостройке обойдётся в 277,4 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — в 166,2 тыс., в Подмосковье — 122,3 тыс.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в II квартале 2021 года в Москве продано десять квартир из топ-100 самых дорогих. Их совокупная стоимость оценивается примерно в $83 млн, или около 6 млрд рублей.

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