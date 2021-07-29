Глава Росводресурсов рассказал о состоянии крупных российских плотин

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что крупные российские плотины находятся в хорошем состоянии.

«На балансе Росводресурсов более 170 гидротехнических сооружений, они все имеют уровень безопасности удовлетворительный и выше, плотины ГЭС тоже в полном порядке», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, вопросы возникают в случае с малыми гидротехническими сооружениями.

Чтобы предотвратить серьёзные последствия, Росводресурсы по заявкам муниципалитетов направляют субвенции на ремонт или ликвидацию таких объектов.

«В год возникает необходимость приводить в порядок от 50 до 100 гидротехнических сооружений», — сказал Кириллов.

Ранее НТВ сообщало, что в Ленинградской области рассказали о работе по модернизации системы водоснабжения.