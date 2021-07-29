Порядка 400 незадекларированных смартфонов Apple iPhone изъято в Домодедове

Сотрудники таможни Домодедова в рамках внеплановой проверки изъяли около 400 контрабандных телефонов Apple iPhone последних моделей на сумму более 43 млн рублей.

Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В рамках таможенного досмотра установлено, что товары представляют собой мобильные телефоны торговой марки Apple, прибывшие из Киргизии на адрес юридического лица в количестве 396 штук», — говорится в публикации.

Рыночная стоимость смартфонов на внутреннем рынке составляет, по словам представителей таможни Домодедова, порядка 43 млн рублей. При этом предварительная сумма таможенных платежей в случае декларирования составила бы 8,5 млн рублей.

Согласно данным «Авито», как пишет газета «Известия», продажи подержанных смартфонов в России выросли на 20% в I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.