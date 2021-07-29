Эксперт предупредил о потенциальной опасности опросов в соцсетях

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий предупредил, что мошенники могут использовать такой инструмент, как опросы в соцсетях, для кражи персональных данных пользователей.

Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Если мы говорим о соцсетях вроде Facebook, в большинстве случаев, чтобы пройти опрос, необходимо учётной записи, которая проводит или от имени которой проводится опрос, предоставить доступ как минимум к своей учётной записи и ко всем данным, которые в этой учётной записи есть, включая контактную информацию, записи, фотографии, списки друзей. Это уже достаточно ценная информация, которую можно продать или в совокупности с данными, полученными из других источников, использовать во вред человеку», — объяснил Лукацкий.

В апреле эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как избежать банковского мошенничества.