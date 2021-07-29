Поджог мог стать причиной возгорания крупной партии древесины в Иркутской области

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области заявила, что поджог мог стать причиной пожара на штабелях заготовленной древесины в Братском районе, где горит 40 тыс. кв. м заготовленного леса.
Поджог мог стать причиной возгорания крупной партии древесины в Иркутской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«На месте пожара найдены четыре независимых очага, все они были обложены резиновыми изделиями, в основном покрышками. Один из них не успел разгореться и был потушен добровольными пожарными... Дознаватели МЧС России не исключают поджог», — говорится в заявлении.

Как отмечает агентство, информация о пожаре поступила утром в 29 июля. Существовала угроза перехода огня на расположенное в 3 км от места хранения древесины село Харанжино, где проживают 658 человек.

В настоящий момент информации о пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Саратовской области погибли пять человек.

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