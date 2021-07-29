Поджог мог стать причиной возгорания крупной партии древесины в Иркутской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«На месте пожара найдены четыре независимых очага, все они были обложены резиновыми изделиями, в основном покрышками. Один из них не успел разгореться и был потушен добровольными пожарными... Дознаватели МЧС России не исключают поджог», — говорится в заявлении.
Как отмечает агентство, информация о пожаре поступила утром в 29 июля. Существовала угроза перехода огня на расположенное в 3 км от места хранения древесины село Харанжино, где проживают 658 человек.
В настоящий момент информации о пострадавших в результате возгорания нет.
Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Саратовской области погибли пять человек.