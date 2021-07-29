Аналитики назвали бюджетные направления для отдыха в предстоящие выходные в России

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Аналитики рассказали о российских направлениях для бюджетного отдыха в выходные в августе 2021 года.
Аналитики назвали бюджетные направления для отдыха в предстоящие выходные в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Как отмечается, аналитики изучили поисковые запросы жителей Москвы, планирующих поездку в период с пятницы по воскресенье.

Так, первое место в соответствующем рейтинге занял Брянск — билеты в оба конца будут стоить порядка 3 тыс. рублей.

На поездку в Петербург на выходные уйдёт 4,5 тыс. рублей, а в Липецк — около 4,3 тыс. рублей.

Также в список выгодных с точки зрения экономии средств направлений попали Нижний Новгород, Ульяновск, Воронеж, Уфа, Псков и Казань.

Ранее председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев в беседе с «Невскими новостями» рассказал о влиянии пандемии на туротрасль.

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