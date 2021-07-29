В Подмосковье провели 15 тысяч онлайн-собраний жителей по вопросам ЖКХ

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В Московской области провели 15 тыс. онлайн-собраний жителей по вопросам ЖКХ.
В Подмосковье провели 15 тысяч онлайн-собраний жителей по вопросам ЖКХ
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.

В рамках исполнения госпрограммы «Цифровое Подмосковье» на 2018—2024 годы у жителей появилась возможность решать вопросы по управлению многоквартирным домом, проводя собрания в электронном виде.

«C помощью онлайн-собраний можно проголосовать по следующим темам: выбор способа управления домом и управляющей организации, капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, благоустройство и другие вопросы, отнесённые к полномочиям ОСС», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, среди самых популярных тем — текущий ремонт общего имущества и капитального ремонта дома, вопросы управления домом.

Ранее член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

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