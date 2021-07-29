В Самаре завели дело по факту травмирования ребёнка на аттракционе
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Об этом сообщает volga.news.
Статья — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По данным следствия, инцидент произошёл 4 июля.
Так, упав с детского аттракциона «Весёлый батут» на территории одного из кафе в парке культуры и отдыха имени Гагарина, ребёнок получил перелом руки.
«В настоящее время следователями изъята вся техническая документация, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по региону.
Эксплуатация аттракциона приостановлена.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму организовали проверку по факту травмирования девочки на батуте в детском парке.