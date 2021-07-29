В Самаре завели дело по факту травмирования ребёнка на аттракционе

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Следственный отдел по Промышленному району Самары СУ СК России по Самарской области завёл уголовное дело по факту травмирования четырёхлетнего ребёнка на аттракционе.
В Самаре завели дело по факту травмирования ребёнка на аттракционе
  • © СУ СК по Самарской области

Об этом сообщает volga.news.

Статья — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, инцидент произошёл 4 июля.

Так, упав с детского аттракциона «Весёлый батут» на территории одного из кафе в парке культуры и отдыха имени Гагарина, ребёнок получил перелом руки.

«В настоящее время следователями изъята вся техническая документация, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по региону.

Эксплуатация аттракциона приостановлена.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму организовали проверку по факту травмирования девочки на батуте в детском парке.

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