В Самаре завели дело по факту травмирования ребёнка на аттракционе

Следственный отдел по Промышленному району Самары СУ СК России по Самарской области завёл уголовное дело по факту травмирования четырёхлетнего ребёнка на аттракционе.

Об этом сообщает volga.news.

Статья — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, инцидент произошёл 4 июля.

Так, упав с детского аттракциона «Весёлый батут» на территории одного из кафе в парке культуры и отдыха имени Гагарина, ребёнок получил перелом руки.

«В настоящее время следователями изъята вся техническая документация, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по региону.

Эксплуатация аттракциона приостановлена.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму организовали проверку по факту травмирования девочки на батуте в детском парке.