Среди вакцинированных от COVID-19 москвичей разыграли ещё пять автомобилей

Среди привившихся от коронавируса москвичей разыграли ещё пять автомобилей.

Прямая трансляция розыгрыша состоялась в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Победителей выбирали среди тех, кто получил первый компонент вакцины с 19 по 25 июля.

Ими стали Николай Юрьевич, Айжан, Сергей Алексеевич, Ольга Владимировна и Виктория Александровна.

Участники розыгрыша могут самостоятельно проверить, вошли ли они в число победителей, введя номер полиса ОМС или серию и номер паспорта на портале mos.ru.

Новая программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что каждую неделю среди привитых от коронавируса горожан будут разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 млн рублей.

Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.