В Новой Москве планируют построить ещё шесть станций метро

На территории Новой Москвы до 2024 года планируется построить ещё шесть станций метро, увеличив общее количество станций в ТиНАО до 14.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.

«На данный момент на новых территориях столицы восемь станций Московского метрополитена... До конца 2024 года на присоединённых территориях планируется построить ещё шесть станций», — сказал он.

Как сообщили в пресс-службе департамента, в настоящее время ведутся работы по строительству станций «Тютчевская», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка» Троицкой линии метро, а также станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии и «Новомосковской» на Сокольнической линии.

Кроме того, на территории ТиНАО планируется строительство участка Троицкой линии от станции «Коммунарка» до станции «Троицк», на котором будут размещены станции «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки», «Троицк».

Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.