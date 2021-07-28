Умер экс-руководитель ракетно-космической отрасли СССР Бакланов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что скончался экс-руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня ушёл из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР», — указал Рогозин.

Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР.

Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким! — РОГОЗИН (@Rogozin) July 28, 2021

Ранее сообщалось, что дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни.