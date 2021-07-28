Умер экс-руководитель ракетно-космической отрасли СССР Бакланов

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что скончался экс-руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов.
Умер экс-руководитель ракетно-космической отрасли СССР Бакланов
  • Pixabay

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня ушёл из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР», — указал Рогозин.

Ранее сообщалось, что дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни.

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