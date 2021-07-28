Подмосковье приняло около трёх миллионов туристов с начала лета
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по туризму.
К концу сезона ожидается почти 5 млн гостей.
В среднем путешествие по области занимает у туристов от трёх до пяти дней. В числе наиболее популярных мест — Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Клин и парк «Патриот» в Кубинке, а также усадьбы и музеи.
В 2020 году в регионе побывали более 11 млн человек — в два раза меньше, чем в 2019-м, что связано с ограничениями из-за COVID-19.
Ранее портал «Невские новости» сообщал, что в Санкт-Петербурге обсудили вопрос восстановления сферы туризма в период пандемии.