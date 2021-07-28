Автоэксперт напомнил об особенностях вождения во время ливня

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Автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто напомнил об особенностях вождения во время ливня.
Автоэксперт напомнил об особенностях вождения во время ливня
  • РИА Новости

«В плохую погоду и в дожди не нужно разгоняться. Ехать стоит очень осторожно и не соваться в воду, если не знаете её глубину и не знаете, что в луже есть. Она может быть глубокой, там могут быть ямы и железяки», — рассказал он в беседе с Inforeactor.

По его словам, нежелательно развивать максимальную скорость, если дорога мокрая и скользкая.

Ранее Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке автомобилей в России.

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