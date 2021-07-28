В Москве запустили новый туристический портал

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Московские власти рассказали о запуске нового туристического портала. Информация на сайте discovermoscow.com будет доступна на трёх языках: русском, английском и китайском.
В Москве запустили новый туристический портал
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму.

«На новом портале уже представлено более 350 достопримечательностей. Это музеи, старинные усадьбы, храмы и памятники. Там же можно найти раздел с онлайн-экскурсиями и виртуальными прогулками по городу, ознакомиться с гастрономическими точками Москвы», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

На портале также будут публиковать городские новости, видеоэкскурсии, аудиоподкасты.

Иностранным туристам расскажут, как оформить российскую визу, как добраться до аэропортов, как оплатить проезд в общественном транспорте, как арендовать самокат.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что в Санкт-Петербурге обсудили вопрос восстановления сферы туризма в период пандемии.

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