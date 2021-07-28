В Некрасовке сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс

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В Некрасовке сдали в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он должен принять первых посетителей в ноябре.
В Некрасовке сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс
  • © Д. Гришкина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Общая площадь трёхэтажного с одним подземным этажом здания составляет около 6,8 тыс. кв. м. В составе ФОКа будут функционировать аквакомплекс, тренажёрный зал и залы групповых занятий, а также фитобар», — заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

На территории аквакомплекса разместят два детских бассейна, бассейн длиной 25 м, а также гидромассажный бассейн.

Как ранее сообщала НСН, на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.

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