В Некрасовке сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс
- © Д. Гришкина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Общая площадь трёхэтажного с одним подземным этажом здания составляет около 6,8 тыс. кв. м. В составе ФОКа будут функционировать аквакомплекс, тренажёрный зал и залы групповых занятий, а также фитобар», — заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
На территории аквакомплекса разместят два детских бассейна, бассейн длиной 25 м, а также гидромассажный бассейн.
Как ранее сообщала НСН, на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.