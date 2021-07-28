В Нижегородской области пресекли незаконную интернет-продажу сертификатов о вакцинации
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru.
В ходе мониторинга были выявлены сайты, где продавались поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Городская прокуратура подала исковое заявление в суд, чтобы признать информацию на данных ресурсах незаконной и ограничить их работу.
Суд удовлетворил требования. Доступ к сайтам заблокирован.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве задержан подозреваемый в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации.