В Нижегородской области пресекли незаконную интернет-продажу сертификатов о вакцинации

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Семёновская прокуратура пресекла незаконную интернет-продажу сертификатов о вакцинации от коронавируса, заявили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
В Нижегородской области пресекли незаконную интернет-продажу сертификатов о вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru.

В ходе мониторинга были выявлены сайты, где продавались поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Городская прокуратура подала исковое заявление в суд, чтобы признать информацию на данных ресурсах незаконной и ограничить их работу.

Суд удовлетворил требования. Доступ к сайтам заблокирован.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве задержан подозреваемый в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации.

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