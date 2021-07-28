Автоэксперт предупредил о новой схеме мошенничества на рынке подержанных машин
- РИА Новости
«Машины после стихийных бедствий страховые компании списывают как тотально повреждённые. Они попадают на аукционы, где их за бесценок покупают «мастера», которые на этом специализируются, и восстанавливают. Когда машина начинает хоть как-то работать, её продают», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, такие автомобили могут попасть и в Россию.
При покупке подержанной машины эксперт рекомендует обратить особое внимание на работоспособность её электронных систем.
«Там может что-то не работать, бортовой компьютер может выдавать ошибки, то есть машина ведёт себя неадекватно», — пояснил Шапарин.
Как добавил эксперт, если электронные системы не работают, причём те, что не связаны между собой, есть вероятность, что автомобиль имел серьёзный контакт с водой.
Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору автомобиля с пробегом.