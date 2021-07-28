Автоэксперт предупредил о новой схеме мошенничества на рынке подержанных машин

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил о новой схеме мошенничества на рынке подержанных машин.

«Машины после стихийных бедствий страховые компании списывают как тотально повреждённые. Они попадают на аукционы, где их за бесценок покупают «мастера», которые на этом специализируются, и восстанавливают. Когда машина начинает хоть как-то работать, её продают», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, такие автомобили могут попасть и в Россию.

При покупке подержанной машины эксперт рекомендует обратить особое внимание на работоспособность её электронных систем.

«Там может что-то не работать, бортовой компьютер может выдавать ошибки, то есть машина ведёт себя неадекватно», — пояснил Шапарин.

Как добавил эксперт, если электронные системы не работают, причём те, что не связаны между собой, есть вероятность, что автомобиль имел серьёзный контакт с водой.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору автомобиля с пробегом.