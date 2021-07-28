В Вологодскую область поступила партия вакцины «Спутник Лайт»

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что в регион поступила партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

«В регион… поступила вакцина «Спутник Лайт» в количестве более 5 тыс. доз. Принято решение использовать её в мобильных пунктах вакцинации», — цитирует РИА Новости Кувшинникова.

Он заявил, что «вакцина будет распределена поровну между Вологдой и Череповцом».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.