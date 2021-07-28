В Москве рассказали о работе по модернизации маршрутных сетей коммерческих перевозчиков

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В Москве с 9 мая проходит поэтапная модернизация маршрутных сетей и автобусных парков коммерческих перевозчиков. К настоящему времени обновлено 132 маршрута из 157.
В Москве рассказали о работе по модернизации маршрутных сетей коммерческих перевозчиков
  • © ГКУ «Организатор перевозок»

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок».

Оставшиеся маршруты должны быть обновлены до конца лета. После модернизации на дороги выйдет более 1,3 тыс. новых автобусов, соответствующих экостандарту Евро-5.

Как отметили в ГКУ «Организатор перевозок», основная цель обновления — разумная оптимизация и повышение качества обслуживания.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 200 тыс. человек воспользовались бесплатными автобусами КМ в районе закрытых станций Сокольнической линии московского метро.

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