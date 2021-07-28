В Москве во II квартале продали 10 квартир из топ-100 самых дорогих

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Во II квартале 2021 года в Москве продано 10 квартир из топ-100 самых дорогих. Их совокупная стоимость оценивается примерно в $83 млн, или около 6 млрд рублей.
В Москве во II квартале продали 10 квартир из топ-100 самых дорогих
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков международного агентства элитной недвижимости Savills.

Квартиры находятся на Арбате, Патриарших прудах и в Тверском районе.

По данным на июнь, средняя цена 1 кв. м в 100 самых дорогих элитных квартирах составляет $37,04. За последние три месяца индекс показал рост на 13,7%.

«В самом пиковом сегменте рынка сегодня небывало высокая активность. Собственники выводят на рынок новые дорогие лоты, понимая, что они будут востребованы», — объяснил управляющий партнёр Savills в России Дмитрий Халин.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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