В Москве во II квартале продали 10 квартир из топ-100 самых дорогих
- Pixabay
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков международного агентства элитной недвижимости Savills.
Квартиры находятся на Арбате, Патриарших прудах и в Тверском районе.
По данным на июнь, средняя цена 1 кв. м в 100 самых дорогих элитных квартирах составляет $37,04. За последние три месяца индекс показал рост на 13,7%.
«В самом пиковом сегменте рынка сегодня небывало высокая активность. Собственники выводят на рынок новые дорогие лоты, понимая, что они будут востребованы», — объяснил управляющий партнёр Savills в России Дмитрий Халин.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.