В рамках нацпроекта на дорогах Удмуртии выполнили 57% ремонтных работ
- © пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Приёмочные комиссии в конце июля проверили несколько объектов, в числе которых дорога аэропорт Ижевска — Чемошур — Первомайский — Нижний Вожой, участок улично-дорожной сети посёлка Ува — улица Пушкина и переулок Рабочий.
Ранее RIA56 сообщило, что в Оренбурге на ремонт дорог по нацпроекту выделен 1,58 млрд рублей в 2021 году.