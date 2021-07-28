В рамках нацпроекта на дорогах Удмуртии выполнили 57% ремонтных работ

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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Удмуртии выполнено 57% ремонтных работ.
В рамках нацпроекта на дорогах Удмуртии выполнили 57% ремонтных работ
  • © пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Приёмочные комиссии в конце июля проверили несколько объектов, в числе которых дорога аэропорт Ижевска — Чемошур — Первомайский — Нижний Вожой, участок улично-дорожной сети посёлка Ува — улица Пушкина и переулок Рабочий.

Ранее RIA56 сообщило, что в Оренбурге на ремонт дорог по нацпроекту выделен 1,58 млрд рублей в 2021 году.

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