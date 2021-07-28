Эксперты назвали самые угоняемые машины в России
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Об этом сообщают «Известия».
По информации издания, список составлен на основе анализа обращений клиентов компаний, которые застраховали свои автомобили по каско.
Первое место в рейтинге заняла модель Hyundai Santa Fe.
Частота угонов этой машины составила 13,1%.
Второе место занял кроссовер Mitsubishi Outlander с показателем 12,1%.
На третьем месте находится модель Kia Rio — 10,1%. Замыкают пятерку лидеров Toyota Camry (7,1%) и Hyundai Tucson (6,1%).
Кроме того, в рейтинге оказались Kia Sportage (5,1%), Toyota RAV4 (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Sorento (3%) и Hyundai Solaris (2%).
Ранее председатель Комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России по Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупке подержанной машины через интернет.