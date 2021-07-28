Эксперты назвали самые угоняемые машины в России

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Специалисты компаний «АльфаСтрахование» и «Цезарь Сателлит» составили по итогам первого полугодия 2021 года рейтинг автомобилей массового сегмента в России, которые угоняют чаще всего.
Эксперты назвали самые угоняемые машины в России
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, список составлен на основе анализа обращений клиентов компаний, которые застраховали свои автомобили по каско.

Первое место в рейтинге заняла модель Hyundai Santa Fe.

Частота угонов этой машины составила 13,1%.

Второе место занял кроссовер Mitsubishi Outlander с показателем 12,1%.

На третьем месте находится модель Kia Rio — 10,1%. Замыкают пятерку лидеров Toyota Camry (7,1%) и Hyundai Tucson (6,1%).

Кроме того, в рейтинге оказались Kia Sportage (5,1%), Toyota RAV4 (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Sorento (3%) и Hyundai Solaris (2%).

Ранее председатель Комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России по Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупке подержанной машины через интернет.

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