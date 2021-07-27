В Москве присяжные вынесли вердикт по делу о двойном убийстве в 1990-е годы

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В Мосгорсуде присяжные огласили вердикт в отношении Сергея Захарова, признав его лидером действовавшей в 1990-е годы банды и виновным в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия.
В Москве присяжные вынесли вердикт по делу о двойном убийстве в 1990-е годы
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

«Вердиктом присяжных установлено, что в 1990-е годы Сергей Захаров создал и возглавил вооружённую банду. В сентябре 1995 года он дал указание членам преступной группы вести наблюдение за активным участником Таганской ОПГ, а затем совершить его убийство», — приводит его слова РИА Новости.

Также пресс-секретарь заявил, что исполнители получили от Захарова по $2,5 тыс. за совершённое убийство.

Кроме того, в вердикте присяжных отмечается, что обвиняемый поручил убить бывшего члена собственной банды, давшего показания сотрудникам правоохранительных органов.

При этом присяжные вынесли оправдательный вердикт по инкриминируемым Захарову некоторым эпизодам: о похищении человека, вымогательстве денежных средств и убийстве. 

Отмечается, что на 30 июля назначено обсуждение последствий вердикта, прокурор попросит о наказании.

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