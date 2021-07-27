Автоэксперт дал рекомендации по выбору машины с пробегом

Короткая ссылка
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков дал рекомендации по выбору автомобиля с пробегом.
Автоэксперт дал рекомендации по выбору машины с пробегом
  • Reuters

В беседе с Nation News он выразил мнение, что в современных реалиях трудно выделить машины, которые можно было бы оценить, исходя из критерия «цена — качество».

«Сейчас, наверное, прошло то время, когда были такие ориентиры. Кумиры в этом смысле уже ушли, испарились. Пропали пики, по которым мы можем сказать: «Вот это надёжный автомобиль», — сказал эксперт.

Как считает Кадаков, при выборе машины нужно обращать внимание не только на стоимость обслуживания, но и на цену основных деталей.

«Если подойти к выбору авто в экономическом плане, конечно, нужно смотреть на перепродажную стоимость, ведь машину нужно будет менять через четыре — пять лет. Также важно состояние основных узлов: мотора, коробки передач и подвески. Кроме того, важен расход топлива», — отметил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты сервиса «Авито Авто» проанализировали данные о продажах автомобилей в России за I полугодие 2021 года и представили рейтинг самых популярных на вторичном авторынке моделей автомобилей в трёх ценовых сегментах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить