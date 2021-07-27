Автоэксперт дал рекомендации по выбору машины с пробегом

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков дал рекомендации по выбору автомобиля с пробегом.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что в современных реалиях трудно выделить машины, которые можно было бы оценить, исходя из критерия «цена — качество».

«Сейчас, наверное, прошло то время, когда были такие ориентиры. Кумиры в этом смысле уже ушли, испарились. Пропали пики, по которым мы можем сказать: «Вот это надёжный автомобиль», — сказал эксперт.

Как считает Кадаков, при выборе машины нужно обращать внимание не только на стоимость обслуживания, но и на цену основных деталей.

«Если подойти к выбору авто в экономическом плане, конечно, нужно смотреть на перепродажную стоимость, ведь машину нужно будет менять через четыре — пять лет. Также важно состояние основных узлов: мотора, коробки передач и подвески. Кроме того, важен расход топлива», — отметил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты сервиса «Авито Авто» проанализировали данные о продажах автомобилей в России за I полугодие 2021 года и представили рейтинг самых популярных на вторичном авторынке моделей автомобилей в трёх ценовых сегментах.