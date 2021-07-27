Грузоперевозки по Севморпути выросли на 2,6% с начала года

Грузовые перевозки по Северному морскому пути выросли на 2,6% с начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Интенсивность судоходства увеличилась на 25,7%.

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на Росморречфлот.

По информации администрации Севморпути, грузопоток в портах трассы с круглогодичной навигацией достиг в абсолютном выражении 17,047 млн т против 16,606 млн т в прошлом году.

Транзит оценивается в 37,125 тыс. т. В 2020 году из-за пандемии транзит грузов по Севморпути на эти даты не осуществлялся.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития Северного морского пути.