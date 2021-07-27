Прокуратура начала проверку из-за экстренной посадки самолёта в Крыму

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту экстренной посадки в аэропорту Симферополя пассажирского самолёта Boeing 738.

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

«Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полётов, а также соблюдения прав пассажиров...» — уточнили в прокуратуре.

Проверку поручено провести крымскому транспортному прокурору.

По данным прокуратуры, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 165 пассажиров и семь членов экипажа.

В пресс-службе добавили, что в случае обнаружения нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Симферополе совершил экстренную посадку пассажирский самолёт Boeing, у которого возникли технические проблемы с двигателем.