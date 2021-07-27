В Госдуме рассказали о перспективах национальной системы бронирования

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов рассказал о перспективах национальной системы бронирования.

«Я считаю, что создание национальной платформы будет способствовать развитию внутреннего туризма, и, возможно, мы будем взаимодействовать законодательно, если понадобятся дополнительные преференции, чтобы эта платформа смогла в кратчайшие сроки набрать обороты и эффективно конкурировать с иностранными аналогами», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, системе потребуется помощь государства, чтобы выйти на необходимый уровень.

Ранее стало известно, что в правительстве обсуждается создание национальной системы бронирования туруслуг и резервирования отелей.

Ранее председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев в беседе с «Невскими новостями» рассказал о влиянии пандемии на туротрасль.