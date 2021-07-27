В Подмосковье откроют ещё 15 площадок «Мегабак» до конца года

В Московской области откроют ещё 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак» до конца года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Евгения Хромушина.

«Мегабаки» появились в 2019 году по поручению главы региона Андрея Воробьёва. На площадки можно привозить старую мебель, бытовую технику, строительный мусор. Такие отходы нельзя выбрасывать в обычные контейнеры во дворах.

«В сумме уже сдали более 38 тыс. кубометров старых диванов, шкафов, холодильников, микроволновок, спила растений, оконных рам и прочего. Весь этот объём, минуя мусоровозы и сортировку, забирают организации, занимающиеся переработкой. Причём и для жителей, и для юридических лиц приём таких отходов бесплатный», — сказал Хромушин.

В настоящее время в регионе открыто 44 площадки «Мегабак» в 42 муниципалитетах.

Ранее ОТР сообщало, что на рекультивацию одного из полигонов ТБО в Курской области направят 1,8 млрд рублей.