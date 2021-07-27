В Москве автобус попал в ДТП недалеко от здания МГУ

Короткая ссылка
В Москве произошло ДТП с автобусом на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева, недалеко от главного здания МГУ. Водитель находится в тяжёлом состоянии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
В Москве автобус попал в ДТП недалеко от здания МГУ
  • РИА Новости

По данным МВД, пассажиров автобуса осматривают медицинские работники.

При этом в управлении ГИБДД по Москве уточнили, что автобус совершил наезд на мачту городского освещения. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водителю стало плохо.

В ГИБДД добавили, что состояние водителя оценивается как тяжёлое.

Как сообщил Life.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате ДТП с автобусом пострадали пять человек. Отмечается, что в аварии получил повреждения автобус №111.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить