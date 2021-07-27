В Москве автобус попал в ДТП недалеко от здания МГУ
- РИА Новости
По данным МВД, пассажиров автобуса осматривают медицинские работники.
При этом в управлении ГИБДД по Москве уточнили, что автобус совершил наезд на мачту городского освещения. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водителю стало плохо.
В ГИБДД добавили, что состояние водителя оценивается как тяжёлое.
Как сообщил Life.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате ДТП с автобусом пострадали пять человек. Отмечается, что в аварии получил повреждения автобус №111.