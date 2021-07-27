В Москве автобус попал в ДТП недалеко от здания МГУ

В Москве произошло ДТП с автобусом на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева, недалеко от главного здания МГУ. Водитель находится в тяжёлом состоянии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

По данным МВД, пассажиров автобуса осматривают медицинские работники.

При этом в управлении ГИБДД по Москве уточнили, что автобус совершил наезд на мачту городского освещения. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водителю стало плохо.

В ГИБДД добавили, что состояние водителя оценивается как тяжёлое.

Как сообщил Life.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате ДТП с автобусом пострадали пять человек. Отмечается, что в аварии получил повреждения автобус №111.